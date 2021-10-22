Вакцины получили премию: в испанском Овьедо вручили награды лауреатам

В испанском Овьедо состоялась церемония вручения наград премии принцессы Астурийской. Премия присуждается ежегодно в восьми категориях и отмечена ЮНЕСКО за свой выдающийся вклад в культурное наследие человечества.

Король Испании Филипп VI со сцены театра Кампоамор заявил: "Пандемия коронавируса заставила нас почувствовать нашу уязвимость, понять насколько сложно достичь всеобщего благополучия и как легко его можно потерять. Она послужила поводом еще раз убедиться в пользе совместной работы, позволила понять, что только благодаря сотрудничеству ради всеобщего блага можно противостоять самым сложным ситуациям и выходить из них победителями”.

В этом году лауреатам премии за технические и научные исследования стала группа ученых, которые независимо друг от друга принимали участие в разработке вакцин от коронавируса. В жюри отметили, что новые технологии, использованные для разработки препаратов, создают возможности для лечения других заболеваний.