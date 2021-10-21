Рост цен на подержанные автомобили

Глобальная нехватка полупроводников привела к буму на рынке подержанных автомобилей и росту цен на этот сегмент во всём мире, включая страны Европы. В прошлом году в Дании стоимость таких машин подскочила на треть и продолжает расти, по данным за сентябрь показатель увеличился на рекордные 3%.

"Новую машину приходится ждать долго, поэтому люди всё больше интересуются покупкой относительно новых подержанных авто, и на рынке их почти не осталось", — объясняет Ильяс Догру, экономист из Федерация автомобилистов Дании.

Объём производства сократился из-за дефицита микрочипов. Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует сохранение тренда еще на несколько месяцев. Очередь на доставку некоторых новых моделей транспортных средств растягивается до года, в результате чего на вторичном рынке возник беспрецедентный спрос.

"У нас есть только три подержанных машины на продажу. Обычно мы можем предложить 25-30", — говорит Бьярне Пейп, директор центра Honda-Hyundai в Копенгагене.

Такая же ситуация в Великобритании, где по данным Auto Trader Group за прошлую неделю на приобретение автомобилей с пробегом покупатели потратили на 25% больше по сравнению с предыдущим годом.