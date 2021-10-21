В Кабуле талибы избили журналистов

Члены террористического движения "Талибан" (запрещенного в России) избили нескольких журналистов, освещавших акцию протеста женщин в Кабуле. По меньшей мере два сотрудника СМИ получили ранения.

В четверг утром группа примерно из двадцати афганок вышла на марш протеста. Демонстрантки скандировали лозунги "труд, хлеб, образование" и "мы - голос голодного народа".

Митингующие призвали талибов открыть школы для девочек и позволить женщинам работать. Одна из организаторов акции сказала журналистам, что женщины вышли на марш, несмотря на риск, которому они подвергаются.

Ранее заместитель главы Миссии ООН по содействию Афганистану Метте Кнудсен заявила, что экономический кризис в Афганистане может усилиться, если не будут соблюдаться основные права человека и, в частности, права женщин.