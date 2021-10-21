В Австрии в фургоне найдены тела мигрантов

В остановленном для проверки фургоне на австрийско-венгерской границе были найдены мертвыми двое сирийских мигрантов. Еще 26 человек были помещены в центр временного содержания.

При этом водитель фургона сбежал и, как сообщает полиция, может быть вооружен. Идет операция по его поиску. Как сообщается, причиной смерти мигрантов стало удушье.

В Бургенланде, самом восточном регионе Австрии на границе с Венгрией, в последние месяцы увеличилось количество задержаний нелегальных мигрантов и контрабандистов. Здесь с начала этого года около 13 000 беженцев были задержаны и доставлены в центры первичного приема.

На данный момент полиция арестовала 130 человек, подозреваемых в контрабанде людьми.

Это не первая смертельная находка в Бургенланде. В 2015 году в брошенном грузовике-рефрижераторе с венгерскими номерами были найдены тела 71 мигранта. Позднее участники банды контрабандистов были приговорены к пожизненному заключению.