Рост COVID-19 в Европе: зима близко

Европа - единственный регион, где наблюдается новый скачек заражений коронавирусом.

Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения. Прирост заболеваемости в Европе составил 7%.

Польские власти объявили о том, что в стране началась четвертая волна эпидемии. Министр здравоохранения республики Адам Недзельский отчитался о более, чем пяти тысячах новых случаев COVID-19 в день. Таких высоких показателей заболеваемости в стране не было с мая.

30 миллионам британцев, которые попадают хотя в одну из 9 категорий риска, рекомендовано получить третьей дозой вакцины. Ученые опасаются, что зимой в стране будут регистрировать 100 000 новых положительных тестов в день.

Саджид Джавид, министр здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, заявил: "COVID-19 остается серьезной угрозой. С начала нашей феноменальной кампании по вакцинации населения, которую мы запустили прошлой зимой, мы участвуем в состязании. Соревнуются вирус и вакцина. Пока мы лидируем в гонке, но отставание соперника сокращается. \_Все вместе достигли результата, многим пожертвовали, мы просто не можем себе позволить все испортить в зимний период_".

Главный врач Великобритании дает советы на зиму: "1) если вы не привиты, сделайте прививку, 2) если вам предлагают бустерную дозу, соглашайтесь, 3) проветривайте помещения, носите маски, чаще мойте руки."

В то время как Лондон пока не планирует возвращать жесткие меры, некоторым европейским странам, например, Латвии, Болгарии, Сербии и Чехии уже пришлось вводить ограничения.