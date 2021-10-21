В НАТО решили, как сдерживать Россию

Министры обороны стран НАТО провели оценку угроз от ракетного потенциала России, приняли решение усилить свои ВВС и ПВО, и согласовали план общей защиты. Встреча глав оборонных ведомств стран Североатлантического Альянса проходит в Брюсселе.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "Мы не будем зеркально отвечать на дестабилизирующее поведение России, и у нас нет намерения размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками. Поэтому мы реализуем сбалансированный пакет политических и военных мер, чтобы реагировать на эти угрозы".

Заявление генсекретаря НАТО прозвучало на фоне информации об успешном испытании российской баллистической ракеты "Булава".

Что касается военных мер, по словам Столтеберга, они включают значительное улучшение противоракетной обороны, укрепление потенциала обычных вооружений с помощью истребителей пятого поколения, адаптацию учений и разведки, а также повышение нашей готовности к ядерному сдерживанию.

Еще одна тема встречи ситуация в Афганистане. Столтенберг отметил: "Мы будем отслеживать любые попытки международных террористических организаций перегруппироваться в Афганистане. У союзников есть возможность ответить на террористические угрозы, находясь за пределами этой страны. Мы будем требовать от талибов выполнения обещаний". Речь идет о противодействии терроризму, безопасном передвижения и соблюдении прав человека.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не собирается отказываться от операций, подобных миссии в Афганистане, несмотря на риски.