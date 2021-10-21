Лидеры ЕС призывают Венгрию уважать общие ценности

Резкий рост цен на энергоносители обсуждают в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза. Они разошлись во мнении о том, как и когда устранять пагубное влияние этого кризиса на граждан и экономику. Германия и Нидерланды готовы ждать, пока дефицит будет ликвидирован рыночными силами к весне. А премьер-министр Испании призывает до наступления холодов произвести совместные закупки природного газа у надёжных поставщиков:

«Конечно, испанское правительство хотело бы более быстрых действий, - сказал Педро Санчес. - Но в Брюсселе и на уровне ЕС предпочитают шаги постепенные и менее интенсивные, чем нам хотелось бы».

Польша требует от Еврокомиссии продлить срок переключения союзного хозяйства на возобновляемые источники энергии и чистые технологии. Но премьер-министр Дании заявила, что не допустит никаких изменений в предложениях по зелёной экономике, особенно с учетом предстоящей конференции ООН по изменению климата:

«У нас есть только один ответ, - сказала Метте Фредериксен. - На конференции COP26 мы должны договориться о высоких национальных амбициях, высоких общих амбициях, а также о финансировании».

Омрачает встречу в верхах противосточние Брюсселя и Варшавы. Польше грозит наказание за нарушение общих правил и норм после того, как она решила выполнять только те законы Евросоюза, которые её устраивают. Польский премьер-министр уступок не обещает:

«Мы не будем действовать под давлением шантажа,- сказал Матеуш Моравецкий. - Но мы готовы к диалогу».

Глава правительства Нидерландов занял более жёсткую позицию:

«На карту поставлены основы наших демократий в этой части мира, - сказал Марк Рютте. - Это не может быть темой переговоров».

Над Венгрией тоже нависли санкции за неуважение ценностей Евросоюза. Её премьер-министр встал на защиту польского коллеги:

«Польша - лучшая страна в Европе, - сказал Виктор Орбан. - Не нужно никаких санкций. Это смешно».

Дискуссии в Брюсселе идут жаркие, но не будет сделано никаких выводов. Решения по самым острым вопросам перенесены в повестку дня следующего саммита ЕС в декабре. А с энергетическим кризисом будут пока разбираться на министерском уровне.