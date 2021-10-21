Всё больше бельгийцев прозябают в энергетической бедности

Вероника Дюкен впервые боится прихода холодов, когда придётся чаще включать в квартире отопление. Эта 60-летняя бельгийка, имеющая небольшие пособия и сбережения, живет в условиях энергетической бедности — это официальный статус миллионов жителей Евросоюза, не обязательно малоимущих. С ростом цен на энергоносители женщине всё труднее оплачивать счета за коммунальные услуги. Ей приходится экономить на повседневном хозяйстве:

«Например, чтобы заварить себе чашку чая, я раньше использовала микроволновую печь. А теперь заливают воду в электрическую кофеварка - она меньше потребляет. А вместо того, чтобы принимать ванну каждый день, я моюсь два раза в неделю в душе, в остальные дни — в раковине».

Вероника старается улыбкой скрывать свои заботы и тревоги, но говорит, что вскоре не сможет сводить концы с концами. Её бюджет расчитан до цента. Вещи она покупает только на распродажах. Бывшей хозяйке кафе полагается социальный тариф на газ, но не на электричество. Сейчас она прогревает квартиру по часу в день, но если зима будет суровой, ей придётся либо кутаться в несколько слоёв одежды, либо пропускать платежи, либо влезать в долги. Гордую бельгийку такие перспективы возмущают, тем более, что они угрожаю значительности части населения страны:

«Скорее всего, будет восстание против того, через что нам приходится проходить. Страдает много людей. В этом году наш народ пережил наводнения и другие бедствия, а с ним обращаются теперь бесчеловечно. Негуманно вздувать плату за электричество!»

Но бельгиийские власти и общественные организации стараются оказывать энергетическим беднякам помощь. Этим занимается в созданной им ассоциации Samenlevingsopbouw Стефан Гоэмар:

«Обычно мы устанавливаем контакт с людьми, которые уже находятся в опасной ситуации и имеют проблемы с оплатой счетов. Даже в моей семье и среди моих друзей есть люди, которые спрашивают меня, "почему свет и тепло так подорожали, как нам за это рассчитываться, это ненормально". И это люди со средним достатком, у которых тоже есть вопросы о том, что происходит ».

Чтобы смягчить эффект от пандемии, федеральное правительство временно облегчило условия предоставления скидок на энергию. Но действие социальных тарифов и льгот должно прекратиться в декабре, как раз перед первыми холодами. Тысячи бельгийцев будут мерзнуть.