Премия имени Сахарова присуждена Алексею Навальному

Премия имени Сахарова "За свободу мысли" присуждена Алексею Навальному. Об этом написала Европейская народная партия, крупнейшая в Европарламенте, в своем "Твиттере".

Об этом было позже объявлено на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Депутаты называют создателя Фонда борьбы с коррупцией (признанного в РФ экстремистской организацией) "главным политическим оппонентом" российского президента. Они отмечают, что, находясь в колонии за нарушение условий испытательного срока, Навальный проявляет ту самую "свободу мысли». Вице-председатель, член фракции "зелёных", выразила надежду, что победитель сам приедет на церемонию вручения премии 15 декабря.

«От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению, - сказала Хейди Хаутала. - Все преследования, запугивание и нападения на оппозицию, гражданское общество и СМИ со стороны российских властей должны прекратиться».

Евродепутаты отмечали, что Навальный приобрел международную известность, организовывая демонстрации, баллотируясь на выборах и выступая за антикоррупционные реформы. Они напомнили об отравлении оппозиционера в августе 2020 года во время поездки в Сибирь. После этого Навальный лечился в Берлине а начале этого года вернулся в Москву, где был немедленно арестован. Бельгийский правоцентрист отмечает стойкость и решительность сахаровского лауреата:

«Если бы Навальный был представлен к этой премии, но не выиграл её, то им бы, конечно, манипулировали, он бы только раздражал Путина, - сказала Ассита Канко. - Для Путина было бы победой, если бы Навальный был номинирован без победы».

Кроме него, на премию были выдвинута группа афганских женщин, борющихся за права соотечественниц, а также исполнявшая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которую считаются символом сопротивления репрессиями против оппозиционеров в Латинской Америке.

Ежегодная премия Европарламента названа в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова. Победитель получает 50 тыс евро.