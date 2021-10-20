МВФ: "Все проблемы будут решены"

Процесс восстановления европейской экономики выглядит все более устойчивым, чему способствовали макроэкономическая политика и антикризисные меры, принятые для преодоления последствий пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда.

Ожидается, что в странах зоны евро ВВП в текущем году сократится на 6,3%, но уже в следующем году рост составит 5%. Вместе с тем восстановление будет неоднородным: так, в Ирландии показатель увеличится на 13%, а в Германии - на 3,1%.

В МВФ уверены, что долгосрочной инфляции в европейских странах удастся избежать, так как цены на энергоресурсы в следующем году снизятся.

Комментирует директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер: "Эта проблема возникла во всем мире, но она особенно заметна в Европе, где цены на природный газ выросли в пять раз. Для этого есть несколько причин. Прежде всего, это высокий спрос, потому что в некоторых местах возобновляемые источники энергии пока не используются, лето было жарким, зима холодной, что привело к снижению запасов. Также были проблемы с поставками, но мы ожидаем, что все эти проблемы будут решены ко II кварталу будущего года.

Саша Вакулина, Euronews: "Миллионы европейцев готовятся к холодной зиме из-за инфляции, которую подстегивают цены на энергоносители. Что можно сделать , чтобы помочь европейцам в ближайшие месяцы?"

Альфред Каммер: "Есть целый ряд вопросов, которые можно решит. В том что касается энергоносителей, многие европейские правительства уже принимают меры, чтобы защитить самых уязвимых и малообеспеченных людей от скачка цен, и это правильные шаги".