Темы Саммита ЕС: энергия и Польша

Неуклонный рост мировых цен на энергоносители станет главной темой брюссельской встречи в верхах Евросоюза в этот четверг. Многие члены ЕС призывает к экстренным мерам в союзном масштабе для преодоления кризиса, от которого всё больше страдают бизнес и домохозяйства, особенно с приближением холодного времени года. Страны Средиземноморья во главе с Испанией вступают за совместную закупку природного газа, подобно тому, как Еврокомиссия приобретала вакцины против коронавируса от имени государств ЕС.

«Технически это сложно, потому что покупают энергоносители не государства, а компании, - сказала уполномоченная Мадрида Тереза Рибера. - Но создание пула, который предлагает определенную гарантию поставок для всех, и который заказал бы объем, достаточный для стран, продающих газ, это хорошая идея. Наверное, это покроет не все потребности, но поможет создать минимальный резерв, доступный всем".

С другой стороны, Германия и Нидерланды предпочитают, чтобы топливные рынки урегулировали сами себя, и рассчитывают, что кризис закончится к весне. Франция утверждает, что большой вклад в решение проблемы может сыграть атомная энергетика. Между тем, Польша и Венгрия настаивают на снижении темпов сокращения вредных выбросов в атмосферу. Но председатель Еврокомиссии требует всё больше использовать чистые источники".

«Переход к зелёной энергии жизненно важен не только для нашей планеты, - сказала Урсула фон дел Ляйен. - Он также имеет решающее значение для нашей экономики и устойчивости к скачкам цен на энергоносители».

Участники саммита рассмотрят также нарушение Польшей принципов правового государства и основополагающего Договора ЕС. Конфликт Брюсселя с Варшавой вспыхнул после того, как она поставила национальное законодательство над союзным. Евродепутат из Нидерландов видит в этом серьёзную проблему для будущего Европы:

"Мы видим всё более разобщающие и токсичные дебаты о верховенстве права в Европе, - сказала Эстер де Ланг. - Крайне важно, чтобы Евросовет, наконец, взял на себя за решение этой проблемы и разработал для стран-членов руководящие указания, которые он в нормальной ситуации очень стремится давать."

Однако канцлер Германии Ангела Меркель призвала других лидеров к более активному диалогу и предостерегла от сокращения финансирования Польши и Венгрии. Поэтому маловероятно, чтобы спор о верховенстве права был урегулирован на этой неделе.