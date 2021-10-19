Ушла из жизни "королева колоратуры"

Её называли "королевой колоратуры" - выдающаяся оперная певица словацкого происхождения Эдита Груберова скончалась в Цюрихе во возрасте 74 лет.

Она родилась и выросла в Братиславе, где потом училась в консерватории и в Академии исполнительных искусств. Здесь и дебютировала в роли Розины в "Севильском цирюльнике". Позднее пела ведущие партии в Венской опере и в других крупнейших мировых театрах, в её репертуаре были произведения Моцарта и Глюка, Верди и Штрауса, Хампердинка и Массне. Но наиболее известны её роли в бельканто, особенно в операх Доницетти о королевах Тюдор.

Два года назад Эдита Груберова решила уйти с оперной сцены и сосредоточиться на концертных выступлениях и мастер-классах. В последний раз она вышла на сцену в немецком Герстхофене в 2019 году - два запланированных на ноябрь 2020-го прощальные выступлениея в родной Словакии не состоялись из-за пандемии.

В одном из последних интервью она сказала: "У меня возникла спонтанная мысль вернуться в Братиславу. Это замкнуло бы круг. Иногда я думаю: было бы неплохо вернуться назад после всей захватывающей жизни, которую я прожила, после моей карьеры со всеми проблемами, с которыми я столкнулась на протяжении жизни, после всех путешествий по всему миру ... Теперь я, вероятно, хотела бы вернуться к точке отсчёта, обратно в свой дом, в свою страну".