Пострадавшие от отравления рапсовым маслом устроили протест в музее Прадо

Национальный музей Прадо в Мадриде снова работает в нормальном режиме, но день здесь выдался напряженным. В здании музея устроили акцию люди, пострадавшие сорок лет назад в результате массового отравления некачественным рапсовым маслом. Манифестанты утверждали, что по прежнему страдают от токсического синдрома и обвиняли власти в равнодушии. Демонстранты требовали, чтобы их официально признали жертвами инцидента и оказали помощь.

Мария Луиза Альфонсо Фуентес, “We still alive Association”: "Нам надоело, что на нас никто не обращает внимания. О нас забыли, но мы больные люди и жертвы".

Шесть человек заняли зал музея, где выставлена картина Диего Веласкеса "Менины". Они угрожали покончить собой. "Через шесть часов мы начнем принимать таблетки. Их у нас достаточно, что бы получить тот покой, которого вы нам не предлагаете", - гласило заявление, размещенное в "Твиттере".

Манифестанты намеревались оставаться в зале до тех пор, пока глава правительства Педро Санчес не пообещает с ними встретиться. Спустя несколько часов полиция пресекла акцию. Два человека были задержаны. Демонстрантам оставшимся у здания музея, предложили разойтись.

Отравление рапсовым маслом произошло в середине 1981 года. По разным оценкам, скончались от 800 до 5000 человек и не менее 20 тысяч пострадали.