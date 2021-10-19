Израильский дайвер нашел меч крестоносца

Удивительная находка ожидала дайвера, погрузившегося на пятиметровую глубину у средиземноморского побережья Израиля. Шломи Кацин аквалангист-любитель обнаружил меч крестоносцев с клинком длиной в один метр и рукоятью в тридцать сантиметров. Мужчина передал артефакт Управлению древностей Израиля. Оружию, которое, по словам специалистов, прекрасно сохранилось, порядка 900 лет.

Коби Шарвит, директор отдела морской археологии Управления древностей Израиля

"Мы знаем, что обычно под водой у археологических находок больше шансов уцелеть, нежели на суше. Прежде всего потому, что артефакты находятся в анаэробной среде, под песком, вдали от глаз пловцов, современных дайверов и тех, кто погружались в море сотни лет назад. Так вот, состояние меча действительно хорошее".

Меч покрыт морскими организмами, и предположительно сделан из железа. Его предстоит очистить и изучить. Помимо этого оружия дайвер нашел древние каменные и металлические якоря и фрагменты керамики. По словам ученых обнаружение меча позволяет предположить, что естественная бухта, где он был найден, использовалась в качестве стоянки кораблей в эпоху крестоносцев.