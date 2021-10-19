Столкновение Еврокомиссии с Польшей в Страсбурге

В Страсбурге, где заседает Европарламент, идёт острейшая схватка между Еврокомиссией и Польшей. На карту поставлены ценности Евросоюза и его целостность. Недавно Констуционный суд в Варшаве объявил, что национальные законы выше союзных. Брюссель видит в этом нарушение принципов правового государства.

«Верховенство права - это клей, скрепляющий наш Союз, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Оно необходимо для защиты ценностей, на которых построен наш Союз - демократии, свободы, равенства, уважения прав человека.».

Чтобы вернуть Польшу в подчинение институтам ЕС, председатель Еврокомиссии предлагает использовать несколько инструментов:

1. Взимать со страны-нарушителя ежедневные штрафы;

2. Временно лишить Польшу права голоса в Евросовете;

3. Заморозить выплату ей средств из фондов ЕС.

На такие наказания должны дать согласие все остальные страны-члены. Пока Польше лишь сделано предупреждение.

Жёсткую риторику главы Еврокомиссии решительно отверг польский премьер-министр:

«Недопустимо использованиме языка финансового шантажа. От некоторых стран-членов мы слышали даже худшие слова, - сказал Матеуш Моравецкий. - Я отвергаю язык угроз. Нас нельзя ставить перед свершившимся фактом. Я не допущу, чтобы политики ЕС шантажировали Польшу. Шантаж не должен быть методом политического поведения. "

При этом он исключил возможность выхода Польши из Евросоюза.

Брюссель вступает в столкновение не только с Варшавой, но и со Страсбургом. Некоторые евродепутаты хотят подать в суд на Еврокомиссию за то, что она не приняла мер против Польши. Примирения всех сторон не ждёт польский социал-демократ:

«Я не думаю, что сейчас время для серьёзного нормального диалога, - сказал Марек Белка.- Польское правительство, особенно крайние его части, не заинтересовано в диалоге. Оно заинтересовано в захвате польской судебной системы ».

Евродепутат от правящей в Польше партии заявляет, что и Европарламент, и Еврокомиссия превышают свои полномочия:

«Европейская комиссия идёт в политику и выходит за рамки договоров, - сказал Витольд Ващиковский.- Вот почему мы протестуем».

Споры о верховенстве права, поведении Польши и её месте в Евросоюзе, скорее всего продолжатся на этой неделе, когда главы государств и правительств ЕС встретятся в Брюсселе. Но сделать после всего этого организационные выводы должна будет Еврокомиссия.