Режиссёр Джейн Кэмпион получила премию Люмьер

Новозеландский кинорежиссёр Джейн Кэмпион получила премию Люмьер, которую вручают каждый год с 2009 г. за выдающийся вклад в развитие кинематографа.

В 1993 г. Джейн Кэмпион стала первой женщиной, удостоенной Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Высокой оценки жюри тогда удостоился её фильм «Пианино».

На вручении премии Люмьер присутствовали другие женщины-режиссёры и актрисы, такие как Жюлия Дюкурно, Надин Лабаки и Хафсия Херзи, которые приветствовали лауреата овациями. Всего в зале находились 3 тысячи человек. Новозеландка не ожидала такого шумного приема. Но встретила его с обычным юмором.

Джейн Кэмпион сняла всего 9 полнометражных фильмов, среди которых такой шедевр как «Пианино», и несколько сериалов, в том числе очень популярная «Вершина озера». В нем она исследует самые интимные стороны женской психологии: желания, поиск свободы за пределами общепринятых норм, семейных и общественных. Но мужчины тоже не остаются у нее вне кадра.

Во время своего пребывания в Лионе она несколько раз встречалась с публикой. В лионском драматическом театре на площади Целестинцев она провела мастер-класс. Она рассказала о том, как попала в кинематограф почти случайно, о своем пристрастии к несколько маргинальным персонажам, о выходящим за край воображении, а также о своей любви к природе и пейзажам.

Джейн Кэмпион также посетила место, где братья Люмьер у становили свой знаменитый кинетоскоп «Синематограф», чтобы снять фильм «Выход рабочих с фабрики». Сейчас здесь находится Институт Люмьер. Это место иногда называют колыбелью кинематографа.

В Лионе Джейн Кэмпион представила в «Инстиуте Люмьер» свой последний фильм «Власть пса». Его производством и показом занимается компания Netflix. Увидеть его можно будет только на домашних экранах с 1 декабря этого года. Фильм снят в жанре вестерн. Действие происходит в 1920-е гг. В главной роли снялся Бенедикт Камбербэтч.