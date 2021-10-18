Варшава зажата между Брюсселем и Страсбургом

Премьер-министр Польши предупредил об угрозе Европейскому Союзу, которая, якобы, исходит не снаружи, а изнутри ЕС. Это реакция на то, что Еврокомиссия готовит судебный иск против правительства Польши после того, как её суд признал некоторые европейские законы несовместимыми с польской конституцией. Согласно основополагающим договорам, европейское право находится над национальными.

Матеуш Моравецкий написал лидерам стран Евросоюза, что Брюссель опасно превышает свои полномочия, вмешиваясь в конституционные дела Варшавы, и что основные институты ЕС узурпируют власть.

Письмо премьер-министра появилось накануне его выступления во вторник перед евродепутатами в Страсбурге, в котором он попросит поддержать польский план расходования средств из Фонда ЕС на преодоление последствий пандемии.

«Подавляющее большинство в парламенте призывают комиссию не утверждать этот национальный план, - сказал парижской профессор права Альберто Алеманно. - Но Комиссия под влиянием Ангелы Меркель настаивает на умиротворении Польши и говорит: "давайте утвердим план, но задержим предоставление денег из-за решения их Конституционного суда как нарушающего верховенство закона". Так что, по-моему, это игра."

От главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен требуют применить согласованный весной механизм, который увязывает финансирование страны-члена с соблюдением ею принципов правового государства. Суд разрешил это в случае выявления серьёзных злоупотреблений общим бюджетом и фондом восстановления и устойчивости. Брюссель также хочет материально наказать Варшаву за ущемление независимости судов, свободы прессы и прав ЛГБТ-сообщества.

Но Моравецкий намекнул в своем письме, что Польша готова сбить накал напряженности посредством конструктивных переговоров. А они могут начаться на брюссельской встрече в верхах Евросоюза на этой неделе.