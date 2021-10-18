Экопроекты на миллион

Страна, город и три компании стали первыми лауреатами новой экологической премии Earthshot . Она учреждена внуком королевы Великобритании принцем Уильмом с супругой.

Список победителей первого года был объявлен воскресенье вечером на торжественной церемонии в Лондоне с участием многочисленных приглашенных знаменитостей.

Новая премия ставит целью финансовую и репутационную поддержку государств, городов и компаний, которые вносят ощутимый вклад в охрану окружающей среды.

Так, Коста-Рика удостоилась призового чека в миллион фунтов стерлингов за новаторскую программу по привлечению общества к финансированию защиты дождевых лесов. Милан отмечен за инициативу по утилизации продуктов с истекающим сроком хранения. Жюри также отобрало компанию с Багамских островов, которая создала технологию по выращиванию кораллов, и разработчиков первого в Китае популярного приложения для отслеживания уровня загрязнения воздуха

Премия будет вручаться пяти лауреатам ежегодно - вплоть до 2030.