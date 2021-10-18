В Колумбии стерилизовали "кокаиновых бегемотов"

Не убивать, а стерилизовать! Власти Колумбии, наконец, решили, что делать с "кокаиновыми бегемотами" покойного наркобарона Пабло Эксобара. Сообщается, что 24 особи из 80 подверглись химической кастрации, для чего специалисты использовали дротики.

В конце семидесятых Эскобар привез на свое ранчо несколько африканских гиппопотамов. После его смерти (кокаиновый король был убит в 1993 году) бегемоты оказались на свободе. Из-за трудностей с транспортировкой в зоопарки, на толстокожих питомцев практически махнули рукой. В результате животные размножились до такой степени, что превратились в угрозу для людей и окружающей среды.

По словам ученых, присутствие гиппопотамов в чуждой им экосистеме, грозит необратимыми последствиями: от вымещения местных видов животных, например, ламантинов, до изменения химического состава рек и водоемов.

Судьба гиппопотамов обсуждалась несколько лет. Призыв умертвить животных не поддержало множество колумбийцев, которые, как оказалось, очень любят "кокаиновых бегемотов".