Победителем теннисного турнира в Индиан-Уэллсе неожиданно стал Кэмерон Норри

Те, кто ставил на его победу, подсчитывают барыши. Британец Кэмерон Норри стал сенсационным чемпионом супертурнира в Индиан-Уэллсе, одержав самую большую пока победу в своей карьере.

На руку 26-й ракетке мира сыграло отсутствие Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, а также ранний сход с дистанции главных фаворитов - Даниила Медведева, Александра Зверева и Стефаноса Циципаса.

В финале Норри в трех партиях сломил сопротивление еще одного неожиданного финалиста грузина Николоза Басилашвили.

Басилашвили лидировал в первой партии, но затем Норри удалось переломить игру. Грузинский теннисист допустил в общей сложности 44 невынужденные ошибки и уступил по итогам трёх партиях 6:3, 4:6, 1:6.

Кэмерон Норри впервые вошел в двадцатку лучших теннисистов в рейтинге АТР.