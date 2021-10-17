Ковид-пропуск, удобная обувь и хорошее настроение - этого достаточно, чтобы беспрепятственно пройти мимо охранника на входе и влиться в танцующую толпу. После почти двухлетнего закрытия ночные клубы в риме и по всей Италии вновь заработали в пятницу. Власти объясняют снятие ограничений успешной кампаний по вакцинации. а истосоквавшиеся по этому виду отдыха посетители рады возможности вновь веселиться до утра:

- Это хорошо, мы снова начинаем жить. После этого мрачного периода мы снова возвращаемся к жизни. - Мы наконец-то начинаем возвращаться к нашей прежней жизни. Давайте делать прививки! Мы надеемся, что все будут вакцинированы, и мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Маски на танцплощадках не обязательны, но их необходимо носить во всех других помещениях. В закрытом пространстве обязательно наличие вентилятора без рециркуляции воздуха.

По данным на утро воскресенья уже открылась добрая половина закрытых ночных клубов и 75% танцплощадок на свежем воздухе.