Президент Франции Эммануэль Макрон признал вину французской полиции и назвал действия правоохранителей "непростительными" в подавлении протестов шестидесятилетней давности.

В 1961 г. выходцы из Алжира вышли на манифестацию к парижскому мосту Сен-Мишель.

Протестующие призывали Францию прекратить военные действия в Алжире, которые на тот момент продолжались уже седьмой год.

События 1961 года скрывались десятилетиями, точное количество погибших на мосту Сен-Мишель во французской столице до сих пор точно неизвестно.

По официальной версии их были десятки, однако некоторые историки говорят о сотнях погибших.

Полиция жестоко подавила демонстрацию выходцев из Алжира, протестовавших против войны, которую вела Франция в их стране.

Саид Абту видел произошедшее своими собственными глазами:

"Когда полиция нас настигла, началась настоящая резня, они били протестующих дубинками и ногами по голове. Я никогда не видел ничего подобного".

Приказ о жестоком разгоне алжирских манифестантов отдал префект столичной полиции - Морис Папон. 38 лет спустя он был осуждён за преступления против человечности.

Эммануэль Бланшар, историк:

"Вопрос о том, сколько именно человек погибли в событиях шестидесятилетней давности, достаточно сложен, их не менее сотни, а может и больше. Даже по самым минимальным оценкам, период с сентября по октябрь 1961 года - это время самых массовых убийств и репрессий в Западной Европе после Второй мировой войны".

Выступление Макрона состоялось на фоне дипломатического конфликта с Алжиром, продолжающегося с начала октября. Поводом стала встреча французского президента с алжирской молодежью, на которой Макрон заявил, что руководство Алжира переписало "официальную историю" страны и заложило в нее "ненависть к Франции".