Ковид-тесты во Франции стали платными

Всем остальным придется заплатить от 22 до 45 евро за тест. Многие считают, что таким образом власти пытаются ускорить темпы вакцинации в стране.

Жан-Марк Сельв, фармацевт:

"На мой взгляд, это переломный момент. Те, кто не вакцинирован, возможно, поймут, что это нужно сделать. Обычно, когда речь идет о том, чтобы платить за тест на ковид из своего кармана, это мотивирует людей к вакцинации."

По новым правилам, ковид-тестирование обойдется местным жителям от 22 до 45 евро.

Однако, такое мнение разделяют далеко не все французы. Эта учительница 69-лет не согласна с нововведением:

"Я считаю, что для тех, кто до сих пор не вакцинировался, это завуалированное принуждение для вакцинации. Ну и где же право человека на свободу?"

Соседняя Бельгия в пятницу ввела обязательные электронные ковид-пропуск. Без них граждане более не смогут посещать ряд общественных мест: массовые мероприятия, больницы, дома престарелых, рестораны и бары, спортзалы и ночные клубы, а также музеи, театры и кинотеатры.

Такое решение принято правительством Брюссельского федерального региона опасаясь нового витка заболеваемости в бельгийской столице. В регионе самый низкий уровень вакцинации по стране. Цифра составляет 69%.