Кунгсберг: "Меня будто на части разорвали"

Жители норвежского Кунгсберга приходят в себя после нападения, которое унесло жизни пяти человек. Вооружённый луком мужчина в среду вечером расстрелял прохожих и посетителей супермаркета. На центральной площади небольшого городка — мемориал, куда приносят цветы и свечи. В город прибыл премьер-министр Норвегии.

Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии:

"Это событие стало шоком для норвежцев с севера и юга, с запада и востока. Как премьер-министр, я хочу заверить и власти Кунгсберга, и его жителей, что мы вместе, мы поддерживаем друг друга".

Нападавший — датчанин Эспен Андерсен Братен — был известен полиции, поскольку ранее принял ислам. Следователи не исключают, что теракт он совершил под влиянием психической болезни.

Пер Томас Омхольт, инспектор полиции:

"Он утомлён и психически болен, поэтому пока мы больше не можем его допрашивать. Он находится в полиции, он в безопасности, его никуда не выпустят".

Население Кунгсберга — около 26 тысяч человек, там почти все друг друга знают. Погибшим — четырём женщинам и мужчине — было от 50 до 70 лет, в среду вечером они пришли в центр городка за покупками. Теракт стал огромным потрясением для небольшого сообщества.

"Меня будто на части разорвали, я ничего не могу сказать больше. Я вряд ли смогу забыть об этом".

По данным норвежских СМИ, Братен ранее был осуждён за кражу со взломом и хранение наркотиков, а кроме того, ему был выписан запретительный ордер: он угрожал убить одного из своих родителей.