"ИГ" взяло на себя ответственность за теракт в мечети

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в шиитской мечети Биби-Фатима в Кандагаре. Жертвами взрыва стали десятки человек. Афганское информагентство говорит о 62 погибших, другие источники приводят другие цифры. Сообщается, что на храм напали несколько террористов-смертников. Очевидцы говорят о двух или даже трёх взрывах во время пятничной молитвы.

Мохаммед Реза Музаффар, имам мечети Садекия:

"Мы, конечно же, обеспокоены происходящим. Убийство невинных людей, которые в это время молятся, не оправдано ни в какой религии. Мы не можем не осуждать подобное".

Правительство талибов обещает найти и наказать террористов. Афганские шииты просят защиты: неделю назад взрыв в другой шиитской мечети в Афганистане, в Кундузе. Его жертвами стали около 50 человек.

"Мы просим правительство — Исламский эмират — немедленно защитить наши жизни. Они целились не в бедняков на базаре, они целились в нас, когда мы молились. Если это знак того, что больше нельзя молиться вместе, то тогда какой же это ислам? Какой же это тогда Исламский эмират?", — говорит родственник одного из пострадавших.

На переговорах с американцами, до вывода войск США из Афганистана, представители "Талибана" обещали, среди прочего, не допустить того, чтобы страна стала площадкой для других экстремистских движений, в том числе "Исламского государства".