Эсминец ВМС США пытался пересечь границу с Россией

Минобороны России вызвало американского военного атташе в связи с инцидентом в Японском море и указало ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США, который пытался нарушить российскую границу.

Ранее ведомство опубликовало видео, на котором американский эсминец "Чейфи" пытается войти в российские территориальные воды.

В ответ на предупреждение корабль ВМС США поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, а следовательно - невозможность изменения курса и скорости, и продолжил движение.

Для того, чтобы вытеснить нарушителя от российских территориальных вод, к нему выдвинулся большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", и в результате "Чейфи" изменил курс, лишь когда между ними оставалось менее 60 м.