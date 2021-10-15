Убийство британского депутата Дэвида Эмесса могло быть терактом

К месту убийства депутата британского парламента Дэвида Эмесса несут цветы.

Политик получил несколько ножевых ранений во время встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си к востоку от Лондона. От полученных ран он скончался на месте. Нападавший задержан. По данным местных СМИ, им оказался 25-летний выходец из Сомали.

К расследованию убийства Эмесса привлечено контртеррористическое подразделение британской полиции.

Я думаю, что люди так потрясены и опечалены, потому что, прежде всего, он был одним из самых добрых, милых, великодушных людей в политике. Кроме того, у него был выдающийся опыт принятия законов, направленных на помощь самым уязвимым слоям населения. Дэвид был человеком, который страстно верил в эту страну и в ее будущее. И сегодня мы потеряли прекрасного государственного служащего и горячо любимого друга и коллегу. Наши мысли сегодня с его женой, его детьми и его семьей Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Наряду с премьер-министром соболезнования и слова поддержки семье и коллегам Эмесса выразили лидер лейбористов Кир Стармер, спикер палаты общин Линдси Хойл, спикер Палаты лордов Джон Макфолл, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Эмесс был одним из старожилов британской палаты общин. Депутатом парламента он стал в 1983 при Маргарэт Тетчер. За службу стране в 2015 году он был удостоен титула рыцаря-бакалавра.

Будучи глубоко набожным католиком, он выступал против абортов и однополых браков.

Эмесс стал первым за 5 лет убитым парламентарием. В 2016 году депутат-лейборист Джо Кокс была убита на встрече с избирателями сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром.