Варшава обвиняет Минск в кризисе на границе

В Варшаве утверждают, что белорусское правительство и компании заработали десятки миллионов евро на транспортировке нелегальных мигрантов с Ближнего Востока в Европу. Польское руководство обвиняет Минск в намеренном провоцировании миграционного кризиса.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что созывает совещание по вопросам миграции с участием послов при ЕС Литвы, Латвии и Польши. Накануне сейм Польши утвердил законопроект о строительстве ограждения на границе. Оппозиция требовала отклонить этот документ.

С начала августа более 16 тысяч мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с белорусской территории. Большинство таких попыток были предотвращены.

Около 1300 человек сейчас размещены в специальных центрах в Польше. За последние несколько недель на границе погибли пятеро мигрантов

"Сегодня мигрантов вытесняют и Польша, и Беларусь. И нам неизвестно точное число людей, пытающихся попасть в Польшу, пытающихся попасть на территорию Европейского союза, у нас есть только эта информация. Но можно предположить, то это число скоро возрастет, так так наступает зима. Вчера вблизи белорусской границы был найдено тело еще одного мигранта. Можно сказать, что гуманитарный кризис надвигается с большой скоростью", — передает корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.