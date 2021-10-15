В Европе упали продажи новых автомобилей

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября значительно сократились, что вынудило несколько крупных концернов временно остановить производство на своих заводах.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, известной как ACEA, в прошлом месяце спрос на новые машины упал до 718 598 единиц, что стало худшим результатом за месяц сентябрь с 1995 года.

По сравнению с сентябрем прошлого года, число новых зарегистрированных автомобилей снизилось на 23,1%. Отрицательная динамика авторынка Европы фиксируется уже третий месяц подряд.

Все основные рынки ЕС демонстрируют двузначное снижение:

По данным экспертов, в Италии продажи рухнули почти на треть.

В Германии они сократились более чем на 25%.

Во Франции на 20,5%, В Испании на 15,7%.

Падение авторынка прежде всего вызвано перебоями в поставках новых автомобилей, к которым привел мировой дефицит полупроводников и запчастей. Сильнее всего это затрагивает наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами. Ассоциация европейского бизнеса также прогнозирует сохранение негативного тренда на рынке автомобилей еще на несколько месяцев