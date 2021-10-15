Теория заговора премьер-министра Словении

Премьер-министр Словении спровоцировал скандал своим постом в Твиттере. В нём Янез Янша назвал некоторых евродепутатов "куклами Сороса". Он также поместил в соцсетях фотоколлаж с их портретами вокруг венгерского миллиардера и филантропа. Очевидно, что такое применение теории заговора было попыткой дискредитировать парламентскую делегацию, которая посетила Словению, чтобы дать оценку её демократии. Среди оскорблённых депутатов была либерал из Нидерландов:

«Поразительно, что глава правительства участвует в дебатах, не допустимых в цивилизованном и демократическом обществе, - сказала Софи ин'т Велд. - Подобные дебаты порождают климат недоверия, враждебности и запугивания. Они сеют сомнения и недоверие к государственным институтам и отношениям между государственными институтами».

При этом ин'т Велд предпочела не комментировать пост Янши, который появился в четверг и был с тех пор удалён. Она лишь добавила:

"Люди могут обмениваться в Твиттере чем угодно. Власть придержащие несут особую ответственность за тон дебатов".

Этот скандал особенно неприятен сейчас для Евросоюза, поскольку его председателем является по ротации Словения. Любляне определять общую повестку дня всех столиц ЕС до конца года.