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Украина

Украину могут лишить чемпионата Европы по ММА из-за россиян

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 Ольга Кепински
Международный турнир по MMA в Японии. 2019 год
Международный турнир по MMA в Японии. 2019 год   -   Авторское право  Koji Sasahara/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Украина может лишиться права проведения чемпионата Европы по смешанным единоборствам (ММА), если на него не будут допущены российские спортсмены. Об этом ТАСС заявили в Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA), под эгидой которой проводится турнир.

"Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств предана ценностям, на которых она была основана, включая абсолютную нетерпимость к любым формам дискриминации, - говорится в заявлении организации. - Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года на Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации Владимиром Теслей по поводу дискриминации российских атлетов на турнире и которые были неверно истолкованы прессой. Данное толкование привело к тому, что атлеты из России ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам. В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям".

В заявлении ассоциации отмечается, что "чемпионат Европы 2021 года на Украине будет открыт для всех европейских стран - членов GAMMA".

Президент GAMMA Алекс Энгельхардт заявил ТАСС, что все ранее заявленные участники выступят на соревнованиях. "Мы - единая семья GAMMA, объединенная общими базовыми ценностями, и мы не позволим отдельной личности или организации поставить эти ценности под сомнение, - сказал Энгельхардт. - Мы организуем турниры для атлетов из всех стран - членов ассоциации, и главное для нас не только то, что 40 стран получат возможность выступить на чемпионате, но и то, что ни одна из стран не будет лишена такой возможности".

В GAMMA заявили, что в случае дискриминации какой-либо из команд турнир могут перенести в другую страну.

Ранее президент Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимир Тесля заявил в интервью изданию Sport Arena, что российских бойцов на чемпионате в Киеве не будет.

"Наше главное требование к GAMMA относительно чемпионата Европы звучала коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России. Они отнеслись с пониманием и пошли на встречу. Поэтому наезды на нашу федерацию абсолютно беспочвенны", — заявил Тесля.

Изначально европейское первенство должно было пройти в Греции или Грузии, но когда обе страны из-за коронавирусных ограничений отказались от соревнования, турнир согласилась принять Украина. Чемпионат Европы должен пройти в Киеве с 5 по 9 ноября.