Украина отметила День защитников и защитниц: в Киеве прошел марш националистов

В Киеве по случаю Дня защитников и защитниц Украины прошел марш националистов.

Памятная дата была утверждена в 2014 году Петром Порошенко, который перенес нерабочий день с 23 февраля на октябрь, порвав с советской традицией.

14 октября - день Покрова Богородицы - был большим праздником для запорожских казаков.

Украинскими националистами эта дата отмечается также как день создания УПА (Украинской Повстанческой Армии), признанной в России экстремистской организацией.

Нынешнее мероприятие было организовано несколькими националистическими движениями, включая запрещенный в России "Правый сектор".

Участники шествия прошли по центральным улицам Киева к Площади Независимости. Организаторы рассчитывали привлечь к маршу около 10 тысяч человек.