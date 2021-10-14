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Украина

Украина отметила День защитников и защитниц: в Киеве прошел марш националистов

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 Euronews
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Марш националистов в Киеве
Марш националистов в Киеве   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/AP
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В Киеве по случаю Дня защитников и защитниц Украины прошел марш националистов.

Памятная дата была утверждена в 2014 году Петром Порошенко, который перенес нерабочий день с 23 февраля на октябрь, порвав с советской традицией.

14 октября - день Покрова Богородицы - был большим праздником для запорожских казаков.

Украинскими националистами эта дата отмечается также как день создания УПА (Украинской Повстанческой Армии), признанной в России экстремистской организацией.

Нынешнее мероприятие было организовано несколькими националистическими движениями, включая запрещенный в России "Правый сектор".

Участники шествия прошли по центральным улицам Киева к Площади Независимости. Организаторы рассчитывали привлечь к маршу около 10 тысяч человек.