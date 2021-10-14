Спад ВВП Германии из-за сбоя в логистике

Восстановлению экономики Германии после снятия коронавирусных ограничений препятствуют перебои с поставками определенных видов промышленных товаров. Ведущие экономические институты страны скорректировали в сторону снижения прогноз на текущий го. По оценкам экспертов, ВВП Германии увеличится на 2,4%, а не на 3,57%, как предполагалось ранее.

"Определенные последствия пандемии коронавируса и возникшие перебои с поставками вновь замедлят процесс восстановления, до марта будущего года. Мы предполагаем, что до весны пандемия будет оказывать значительное влияние на экономику Германии, а проблемы логистики будут исчезать постепенно в течении будущего года", — объясняет экономист Оливер Хольтемёллер.

Согласно скорректированному прогнозу, рост экономики в будущем году составит 4,8%. Пандемия привела к снижению многих ключевых экономических показателей в Германии. Объемы промышленного производства, в частност , сократились на 8,5%. Расходы бюджета превысили доходы на 4,4% ВВП, или на 140 миллиардов евро.