Афганская женщина-мэр продолжает борьбу в эмиграции

В Афганистане она была одной из первых женщин-мэров, к тому же самой молодой, назначенной на пост главы города Майдан Шар в возрасте 26 лет. Зарифа Гафари выполняла свою работу, несмотря угрозы расправы в её адрес, несколько покушений на неё и убийство её отца. Но в августе этого года, после прихода к власти "Талибана", Зарифа была вынуждена покинуть свою страну. Она рассказала об этом в интервью Euronews:

"И в тот день, когда пал Кабул, я увидела, как всё изменилось за несколько часов, это был шок. Это всё ещё шок, и останется шоком. Такой же шок испытывают международное сообщество и наши люди. Для нас он даже сильнее".

Зарифе и её семье удалось уехать из Афганистана на машине. Во время поездки она пряталась за сидением, прикрываясь за каждый раз, когда они проезжали через контрольно-пропускные пункты талибов. На перекладных она смогла добраться до Германии.

"Я пыталась убедить свою семью, что мне лучше остаться в нашей стране. Я рассматривала разные возможности, чтобы не уезжать. Но мне пришлось уехать. Момент, когда я садилась в самолет, был тяжелее, чем потеря отца. Когда я садилась в самолет, я покидал всю свою родню и свою большую семью, которой является для меня моя страна Афганистан".

Теперь Зарифа Гафари пытается убедить международное сообщество в необходимости отстаивать права афганских женщин. Она приехала в Брюссель для участия в конференции под эгидой организации «друзьями Европы». Бывший мэр Майдан Шар обратилась к властям ЕС:

"Пожалуйста, прекратите переговоры с правительством "Талибана". Они дают им признание, они дают им силу. Нужно лишить их мотивацию делать в Афганистане то, что они хотят. Но если вы напрямую заплатите большую сумму в долларах или других деньгах тем, кто подотчётен избирателям, то деньги, которые вы им заплатите, будут точно использованы на благо людей".

Мечта Зарифы – в один прекрасный день вернуться в Афганистан. Но до тех пор она намерена бороться за женские права.