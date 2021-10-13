Volkswagen может сократить 30 тысяч сотрудников?

Volkswagen может потерять 30 тысяч рабочих мест, если будет медлить с переходом на электромобили. Об этом на недавнем заседании наблюдательного совета заявил генеральный директор компании Герберт Дисс. К ускорению трансформации, по его словам, подталкивают действия новых участников немецкого рынка, в частности - компании Tesla.

Американский производитель электромобилей планирует выпускать в Германии 500 тысяч автомобилей в год силами 12 тысяч сотрудников, в то время как на заводе Volkswagen в Вольфсбурге в производстве 700 тысяч автомобилей сейчас задействованы 25 тысяч сотрудников.

В Volkswagen заявляют, что стремятся к 2035 году продавать в Европе только электрические автомобили и полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

Представители руководства компании отказываются комментировать планы возможного масштабного сокращения рабочих мест, но высказывают поддержку необходимости повышения конкурентоспособности в новых условиях.