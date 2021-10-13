За "Спутник" ответили

Британская газета Daily Express извинилась за обнародованную два дня назад новость о якобы имевшей место краже Россией разработок британско-шведской компании AstraZeneca для производства вакцины "Спутник".

Таблоид признал, что перепечатал из другого издания - газеты Sun - недостоверную информацию. В опровержении уточняется, что разработавший вакцину "Спутник" Центр имени Гамалеи всемирно известен.

То, что новость британских СМИ фейк, ранее заявили российские власти. Накануне министр иностранных дел Сергей Ларов напомнил, что применение вакцины AstraZeneca во многих случаях давало тяжелые осложнения и что со "Спутником" такого не случалось.

Российский препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса, он утвержден в 70 странах мира с совокупным населением в почти 4 миллиарда человек. По оценкам разработчиков, эффективность препарата при массовой вакцинации достигает 97%.

Ранее сообщалось, что до конца года "Спутник" могут одобрить во Всемирной организации здравоохранения.