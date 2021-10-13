Умер последний кавалер Ордена освобождения Франции

Ушёл из жизни последний кавалер Ордена освобождения Франции Юбер Жермен. Герою Сопротивления был 101 год.

Юбер Жермен присоединился к силам де Голля в 1940-м. Он воевал в Сирии, Ливии и Италии, участвовал в высадке в Провансе. После завершения военный карьеры стал политиком, был депутатом Национального собрания и неоднократно входил в правительство.

Церемония прощания с Юбером Жерменом пройдёт в Доме инвалидов в Париже, её проведёт президент Эммануэль Макрон.