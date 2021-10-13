Лондон и Брюссель идут к окончанию "колбасной войны" после "брексита"

Евросоюз выразил готовность упростить проверки, которым подвергаются британские товары, ввозимые в Северную Ирландию. Такой таможенный досмотр был введен, чтобы не допустить попадания этих товаров в страны-члены и защитить тем самым единый рынок ЕС. Еврокомиссар, курирующий вопросы «брексита», сообщил в среду в Брюсселе, что от проверок будут освобождена большая часть охлаждённого мяса, из-за которого торговый конфликт был назван «колбасной войной»^

«Автофургон, перевозящий из Великобритании в супермаркеты Северной Ирландии продукты питания, такие, как молоко, мясо, рыба, фрукты и овощи, теперь должен иметь один сертификат, подтверждающий, что все эти товары отвечают требованиям законодательства ЕС, - сказал Марош Шефчович. - Так что для перевозки ста разных продуктов питания, вам понадобится только один сертификат вместо ста».

Евросоюз пошёл на такую уступку после того, как Великобритания потребовала пересмотра так называемого "североирландского протокола". Лондон почувствовал, что уступает влияние на Белфаст Дублину. А теперь Соединённое Королевство выражает недовольство тем, что его часть - Северная Ирландия, оставшаяся в едином рынке, оказалась фактически под юрисдикцией Европейского Cуда. Британский министр по делам «брексита» заявил, что для урегулирования торговых споров между двумя сторонами и обновления североирландского протокола нужен независимый арбитр:

«Наше предложение больше похоже на обычный договор, за соблюдением которого следит международный арбитраж, а не правовая система ЕС", - сказал Дэвид Фрост.

На это вице-председатель Еврокомиссии заявил, что Великобритания не должна выдвигать новых условий:

«Доступ к единому рынку невозможен без надзора Европейского Cуда, - сказал Шефчович. - Но по-моему, нужно отставить в сторону проведение красных линий и назначение крайних сроков».

Таможенный досмотр в соответствии с североирландским протоколом позволил избежать восстановления границы между двумя частями Ирландии, которое могло бы подорвать мирное Соглашение Страстной пятницы. Евросоюз подчеркивает, что его предложения об обновлении документа не окончатнельны и могут стать предметом дальнейших переговоров.