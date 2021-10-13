В Евросоюзе представлен энергетический инструментарий

Из-за роста мировых цен на энергоносители, европейцам придётся больше кутаться, экономя на обогреве, и затягивать пояса, чтобы оплатить разбухшие счета за газ и электричество. Брюссель призвал другие столицы ЕС смягчить воздействие топливного кризиса на жилища и бизнес. Это можно делать с помощь набора финансовых, экономических и социальных инструментов, которые представила еврокомиссар по энергетике:

«Наш ответ на то, что нужно делать, двоякий, - сказала Кадри Симсон. - Наша первоочередная задача - защитить европейских потребителей, особенно наиболее уязвимых. Во-вторых, мы должны сделать нашу энергетическую систему лучше подготовленной и более устойчивой, чтобы нас не застала врасплох похожая ситуация в будущем ».

Энергетический инструментарий включает краткосрочные решения:

* Адресное снижение налогов;

* (Временная) государственная помощь сильно пострадавшим отраслям;

* Материальная поддержка бедных домохозяйств.

В долгосрочном плане помочь должны инвестиции в строительство зелёной экономики и разработку возобновляемых источников энергии. Эти инициативы Евросоюз привествовал эксперт Европейской ассоциации потребителей:

«Теперь мяч находится на половине поля национальных правительств, - сказал Димитрий Вернь. - Их задача - реализовать союзный пакет мер и превратить эти прекрасные рекомендации в реальную защиту потребителей. Некоторые уже начали это делать».

Евросоюз также объявил, что не будет терпеть спекуляций и рыночных манипуляций в отношении электричества и газа.

Энергетический вопрос будет главным в повестке брюссельской встречи в верхах на следующей неделе. Лидеры ЕС будут искать ответ, чтобы их гражданам нынешней зимой не пришлось мерзнуть.