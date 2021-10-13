Австралия и ЕC хотят торговать, несмотря на обиду Франции

Торговые переговоры между Евросоюзом и Австралией были отложены из-за скандала этой страны с Францией по поводу отменённого контракта на поставки последней дизельных подводных лодок объёмом 34 млрд евро. В Брюссель прибыл член австралийского правительства Дэн Техан, чтобы лоббировать за возобновление переговоров. Он сказал Euronews, что в связи с возросшей мощью Китая, обстановка в Индо-тихоокеанском регионе изменилась, и его страна предпочитает атомные подводные лодки британской и американской конструкции:

«Мы понимаем разочарование Франции этим решением, - сказал министр торговли Австралии. - Мы хотим проработать с ней все трудные аспекты за столом переговоров и определить наши дальнейшие шаги. Мы хотим объяснять, что Индо-Тихоокеанский регион сильно изменился с тех пор, как мы начали контракт о французских сумбаринах".

Брюссель выразил поддержку Парижу после известия о нарушении условий сделки с Австралией. Но в последние дни напряженность ослабла - Франция вернула своего посла в Канберру, а Еврокомиссия заявила о готовности возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле. Однако полностью восстановить взаимное доверие пока не удалось.

«Доверие - этот как валюта , необходимая для торговых операций, а мы потеряли много доверия из-за создания блока AUKUS и сделки с США о подводных лодках, - сказал немецкий евродепутат Бернд Ланге. - Поэтому из-за нас отложен переговорный процесс. А он включает такие важные темы, как защита потребителей, права трудящихся, охрана окружающей среды, обязательства в отношении изменения климата — всё это основано на доверии».

Но разработка соглашения о свободной торговле между ЕС и Австралией наткнулась и на другие препятствия. Между сторонами имеются разногласия по поводу виноделия, сельскохозяйственных стандартов и прав животных.