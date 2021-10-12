Отель, защищающий от ковида

Более 500 квартир и гостиничных номеров — и полная ковид-безопасность. Во Флориде начинают строительство небоскрёба, защищающего своих обитателей от инфекций. Из 55 этажей 10 будет занимать медицинский центр, где готовы и провести диагностику, и оказать необходимую помощь. На этажах будут работать роботы-уборщики, способные бороться с бактериями. Отель-небоскрёб проектировали обычным, но в период пандемии решили внести коррективы.

Пегги Олин, риэлтор:

"С той минуты, как вы входите в лифт, вы используете только бесконтактные технологии. Здесь есть система очистки воздуха, есть возможность прямо в здании использовать все возможности медицинского центра. Если у вас есть хоть малейшее подозрение, вы заходите в лифт, спускаетесь и просите провести медосмотр".

Стоимость проекта — полмиллиарда долларов. Архитекторы и конструкторы обещают, что в их здании можно будет переждать и новые пандемии, если они возникнут. Но достроить отель планируют через три года.