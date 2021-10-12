Новые разрушения на острове Пальма

Дремавший более 50 лет вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма, похоже, не думает успокаиваться. Новые потоки лавы, высвободившиеся при обрушении северной части кратера, несут с собой огромные обломки горной породы - некоторые размером с трехэтажный дом. Специалисты отмечают что после обрушения лава идет по эвакуированным зонаv, где риска меньше. Хотя в понедельник она неожиданно повернула в сторону муниципалитета Эль-Пасо, накрыла местный промышленный парк и вызвала пожар на цементном заводе. Власти временно запретили передвижения для 3,5 тысяч человек.

За месяц извержения на острове разрушены свыше 600 жилых домов. Исаак готовится проститься со своим в любой момент "Сейчас наш дом - в коридоре между двумя потоками лавы, до одного сто метров, до другого 500", - рассказывает мужчина.

Ранее потоки лавы достигли океана, что привело к выбросам вредных газов в атмосферу. Hаскаленная субстанция распространилась на площади более 420 га, под ней погребены виноградники, банановые плантации... Из соображений безопасности с острова эвакуированы около 6 тыс. человек, пострадавших нет.

Аэропорт острова Пальма функционирует, специалисты отслеживают движения облаков пепла, чтобы закрыть воздушную гавань в любой момент.