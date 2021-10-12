Саммит ЕС-Украина обсудил энергетическую безопасность

В центре внимания прошедней во вторник с Киеве встречи на высшем уровне Евросоюз-Украина были вопросы энергии и бесперебойного снабжения её носителями. Президент Владимир Зеленский выразил тревогу по поводу последствий прокладки в обход его страны газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией:

«Залогом независимости и национального суверенитета Украины является энергетическая безопасность. Завершение строительства «Северного потока-2» открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим».

ЕС признал, что ему вряд ли удастся компенсировать потерю Украиной более 1 млрд евро в год за газовый транзит. Но Еврокомисия пообещала работать над среднесрочными и долгосрочными стратегическими решениями, включая использование реверсных потоков газа из стран ЕС, чтобы успокоить Украину.

«Я понимаю вашу озабоченность, озабоченность Украины по поводу поставок газа ввиду очень низких поставок от "Газпрома". Это проблема не только нынешней зимы, но и предстоящих зим, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Поэтому Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии обеспечения достаточных поставок Украине ».

Глава Еврокомисии приветствовала достигнутый Украиной прогресс в борьбе коррупцией, но подчеркнула необходимо обеспечить, чтобы созданные для этого институты и должности были полностью работоспособными и независимыми.

Сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель объясняет, что мешает работать антикоррупционным ведомствам:

«Проблема в том, что на Украине есть два очень хорошо функционирующих учреждения, которые осаждаются олигархами, а также силами внутри партии президента, а именно Национальное антикоррупционное бюро и специальная прокурорская служба по борьбе с коррупцией. Решающее значение имеет борьба этих двух институтов за политическую независимость".

ЕС подтвердил непризнание аннексии Крыма. Накануне Евросовет ввел санкции против ещё 8 россиян за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины.

Брюссель отметил конструктивную позицию Киева на переговорах по решению конфликта на Востоке Украины, а Москву призвал добросовестно в этом участвовать.