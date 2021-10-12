Будущих мам защитят от коронавируса

В Великобритании развернута кампания по скорейшей вакцинации от нового коронавируса будущих мам - вне зависимости от срока беременности. По данным Национальный службы здравоохранения, пятая часть тяжело болеющих ковидом сегодня - беременные женщины, не получившие прививку.

Статистика обнародована на фоне новых исследований израильских врачей, по их данным, перенесенный во время беременности вирус опасен и для матери, и для плода, причем риск возрастает к концу беременности.

Доктор Джо Маунтфилд, акушер и вице-президент Королевского колледжа акушеров и гинекологов, уточняет: "Вакцину можно вводить на любом сроке беременности, мы получаем и отслеживаем большие данных о прививках для беременных, так вот, они не увеличивает риск выкидыша или мертворождения".

Тем временем Россия ставит новые рекорды по заболеваемости, суточный прирост приближается к 30-тысячной отметке, при этом на столицу приходится до 5 тысяч новых случае в день. Медики связывают резкое ухудшение ситуации с низкими темпами вакцинации, нежеланием части населения носить маски и сезонным обострением респираторных инфекций.

В Италии после полуторагодового простоя полностью открылись театры и кинозалы, в ночных клубах разрешено веселиться при 50-процентной заполняемости. Заходить в общественные места по всей стране можно лишь при предъявлении санитарного пропуска с отметкой об иммунизации.