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Швеция

Лауреатами премии по экономике памяти Нобеля стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс

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 Euronews
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Лауреатами премии по экономике памяти Нобеля стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс
Авторское право  Niklas Halle'n/Pool via AP, Arquivo
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В этом году Премию Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, которую также неофициально именуют Нобелевской премией по экономике, разделили американцы Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Карду награда будет вручена за "за эмпирический вклад в экономику труда". Ангрист и Имбенс получат вторую половину премии "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей", сообщили в Нобелевском комитете.

Отмечается, что исследователи представили «новое понимание рынка труда» и продемонстрировали, какие можно сделать выводы о причине и следствии в этой сфере на основе естественных экспериментов. Их подход распространен на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях, отмечается в заявлении комитета.

В прошлом году лауреатами премии стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон, удостоенные награды за «усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».

Как известно, сам Альфред Нобель никаких экономических премий не устанавливал.

Она была основана в 1968 году Государственным банком Швеции в честь своего 300-летия.

С тех пор банк обеспечивает денежную часть премии (эквивалентную всем остальным «нобелевкам»), которую присуждает Шведская королевская академия наук.