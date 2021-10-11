Лауреатами премии по экономике памяти Нобеля стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс

Лауреатами премии по экономике памяти Нобеля стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо ИмбенсКомментарии
В этом году Премию Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, которую также неофициально именуют Нобелевской премией по экономике, разделили американцы Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.
Карду награда будет вручена за "за эмпирический вклад в экономику труда". Ангрист и Имбенс получат вторую половину премии "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей", сообщили в Нобелевском комитете.
Отмечается, что исследователи представили «новое понимание рынка труда» и продемонстрировали, какие можно сделать выводы о причине и следствии в этой сфере на основе естественных экспериментов. Их подход распространен на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях, отмечается в заявлении комитета.
В прошлом году лауреатами премии стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон, удостоенные награды за «усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».
Как известно, сам Альфред Нобель никаких экономических премий не устанавливал.
Она была основана в 1968 году Государственным банком Швеции в честь своего 300-летия.
С тех пор банк обеспечивает денежную часть премии (эквивалентную всем остальным «нобелевкам»), которую присуждает Шведская королевская академия наук.