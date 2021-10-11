Лесбиянка из Того в стратегии ЕС по защите ЛГБТ-сообщества

В Того по-прежнему считается преступлением быть лесбиянкой. Это заставило одну из таких девушек просить убежища в Бельгии. Она дала интервью Евроньюс при условии анонимности.

"Не называйте моё имя, иначе меня узнают, и мне придётся трудно. Меня даже могут убить. А так меня не никто не ищет. Меня считают ненормальной потому, что я не такая, какой меня создавал бог. Нормальным считается быть с мужчиной, иметь то, иметь сё. У нас таким, как я, жить невозможно".

Тоголезка владеет английским и французским языками, готова работать медсестрой. Но и Европе она опасается преследований на почве сексуальной ориентации.

"Всю жизнь я думаю, что, может быть, завтра меня уже не будет в живых, возможно, я умру".

Еврокомиссар по равенству Хелена Далли участвовала в разработке союзной стратегии помощи членам ЛГБТ-сообщества в тех странах, где они подвергается гонению, и в тех, куда они бежали:

"Мы финансируем в этих странах неправительственные организации, чтобы их голоса лучше слышались, и они могли больше работать в этой области политики".

Катрин Хугендубель возглавляет Европейскую ассоциацию лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA-Europe). Немка требует, чтобы таким людям предоставляли убежище в приоритетном порядке, если они попросят:

"Мы видим недостатки в исполнении стратегии Брюсселя и считаем, что нужно лучше заботиться о беженцах, готовить специалистов по этому делу, выпускать рекомендации и и поддерживать усилия стран-членов в этой сфере. По-моему, все эти элементы будут ключевыми для того, чтобы сделать защиту реальностью для людей, когда они прибывает в Европу".

Лесбиянка из Того проходит в Брюсселе очередной собеседование. Пока рассматривается её заявление убежища, она уже чувствует себя в безопасности:

_"Здесь мне уже не страшно, мне комфортно. На самом деле, внутренне я по-настоящему счастлива. Я чувствую это счастье. Никто меня не судит. Я чувствую себя принятой". _