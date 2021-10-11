На кону - европейское финансирование Венгрии и Польши

Европейский суд начал слушания дела о механизме защиты принципов правового государства. Иск направили в Люксембург Венгрия и Польша, которых руководство Евросоюза обвиняют в нарушении этих принципов. На Саммите ЕС в декабре прошлого года предполагалось увязать финансирование стран-членов с такими традиционным вопросами, как свобода прессы и чрезмерная концентрация власти. Однако на деле новый механизм позволил бы приостанавливать выделение средств лишь в случае систематического злоупотребления союзным бюджетом и 750-миллиардным Фондом восстановления после пандемии.

«На примере Фонда восстановления видно, как используются европейские деньги, насколько эффективно управление государственными средствами, - сказала евродепутат из Франции Гвендолин Дельбос-Корфилд. - Все страны-члены соглашаются проявлять солидарность, и те, у кого есть больше, дают тем, у кого есть меньше. Это означает, что нам нужна прозрачность в том, как используются эти деньги. Нужно также обеспечить, чтобы деньги попадали к нужным бенефициарам ".

Увязка дальнейшего финансирования с правильным расходованием общих средств не сможет применяться Еврокомиссией до тех пор, пока её не одобрит Суд в Люксембурге. Но после того, как судьи дадут зелёный свет, этот механизм, вероятно, вскоре будет использован для наказания за нарушения Будапешта и Варшавы. Однако Брюссель и так задерживает им многомиллиардные выплаты на экономическое восстановление из-за сомнений в том, что эти восточноевропейские столицы соблюдают независимость правосудия и борются с коррупцией.

После слушаний на этой неделе следующим шагом будет публикация заключения Генерального адвоката с последующим вынесением вердиката, в соответствии с которым европейские судьи скорее всего и примут окончательное решение. Успех иска Венгрии и Польши маловероятен.