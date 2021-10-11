Лахидж — город мастеров

Посёлок Лахидж расположена в долине, пересекающей Ниальский хребет, в трех часах пути на машине из Баку. Узкие булыжные мостовые, дома, построенные из камней, поднятых со дна реки, ремесленные мастерские — кажется, что здесь мало что изменилось за последний век.

Уже несколько столетий Лахидж имеет репутацию города ремесленников. Город славится кожевенным делом и ковроткачеством. Но наибольшую известность ему принесли медники. Высокохудожественная медная посуда стала символом посёлка.

«Эта мастерская насчитывает 300 лет, —говорит медник Кеблейи Алиев. — Она открылась в 1725 г. и до сих пор действует. Мне сейчас 50 лет. Мои дети — это уже восьмое поколение, работающее здесь».

Обработка меди — самая древняя форма металлургии. Традиции различных форм медной посуды и её украшения насчитывают тысячи лет. Методы обработки меди здесь мало изменились за последние века. Медники работают с помощью молотка и зубила. Это тяжёлая работа, требующая силы, выдержки и терпения.

«Кеблейи изготавливает блюдо из листа меди, оцинковывает его и приносит мне, — рассказывает чеканщик Хаджи Алиев. — Я наношу орнамент. Каждое блюдо — уникально. Нельзя наносит один и тот же узор на разные блюда. Зубило — это единственный инструмент, которым я пользуюсь. Я даже не наношу разметку узора карандашом. Я только представляю его в своем воображении перед чеканкой».

Столовая посуда, изготовленная в Лахидже, выставлена в самых известных музеях мира, в том числе в Лувре. Высоким спросом она пользуется и в самом Азербайджане.

По словам Камаля Алиева, директора Лахиджского историко-краеведческого музея, обработка меди в Лахидже насчитывает несколько столетий: «Мы точно знаем, что столовую посуду здесь делали уже в ХI в. Кроме того, археологи обнаружили в разных частях страны медные монеты, отчеканенные в Лахидже в Средние века. Также известно, что в 1923 г. в Лахидже насчитывалось 200 медных. мастерских».

В 2015 г. искусство медников Лахиджа попало в Список ЮНЕСКО шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.