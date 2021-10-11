Новая волна: коронавирус объединяется с гриппом

В Германии отменяют бесплатные тесты на коронавирус для тех граждан, которые приняли решение не делать прививку. Теперь для получение результата в лаборатории или аптеке им придется заплатить до 20 евро. Шаг, который, по мнению властей, должен подоткнуть часть общество к вакцинации

Тем временем в Румынии предлагают вводить третью, так называемую бустерную дозу пожилым и уязвимым группам населения. Кампания стартует на фоне беспрецедентного всплеска числа зараженных в стране, причем медики отмечают, что 90% болеющих в тяжелой форме не привиты от коронавируса. Ранее координатор Национальной кампании по вакцинации сравнил ситуацию в Румынии с тем, что пережила Италия в прошлом году. В стране вводятся локальные карантины: Дробета-Турну-Северин на юго-западе Румынии стал первым крупным городом, который был закрыт в рамках четвертой волны пандемии.

А в Великобритании также стартовала прививочная кампания - на этот раз от гриппа. Власти собираются вакцинировать от сезонного вируса 35 миллионов человек, они опасаются всплеска числа смертей, если коронавирус и грипп будут действовать одновременно.

Медики напоминают, что в прошлом году грипп удалось подавить ограничительными мерами, предупреждая, что в этом сезоне он может быть особенно агрессивен.