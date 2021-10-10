Авиакатастрофа в Татарстане: основная версия — отказ двигателя

По предварительной версии причиной падения самолета в Татарстане стал отказ одного из двигателей. Об этом рассказал Глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов.

Легкомоторный самолет L-410 разбился после взлета с аэродрома местного аэроклуба. На борту кроме 2 пилотов находились 20 парашютистов.

В результате крушения погибли 16 человек, 6 находившихся в хвосте самолета удалось спасти. Их отвезли в больницу Набережных Челнов, куда прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, перед столкновением с землей самолет задел крылом стоявшую "Газель" и перевернулся. Его нос полностью разрушился, крылья и основная часть фюзеляжа смялись - почти целым остался только хвост.

11 октября в республике объявлено днем траура по погибшим.

Следственный комитет России возбудит по факту авиакатастрофы уголовное дело.

Самолет эксплуатировался с 1987 года ВВС России,а затем был передан в ДОСААФ. Как сообщается, самолет не был зарегистрирован в госреестре, экипаж был опытным.